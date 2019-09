Ein 19-jähriger Bewohner eines Wohnheims trat in den letzten Tagen mehrfach dadurch in Erscheinung, dass er sich ohne Erlaubnis aus der Pflegeeinrichtung entfernte. Der junge Mann, von dem nach Mitteilung der Polizeiinspektion Kronach keine Gefahr ausgeht, klingelte in der näheren Umgebung des Wohnheims an privaten Anwesen und bat jeweils um Nahrungsmittel und Zigaretten. Teils kehrte er alleine zurück in das Wohnheim, teils wurde er durch die Polizei Kronach dorthin zurückgebracht.