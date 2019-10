19-Jähriger überschlägt sich

Weil er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, hat sich am Mittwoch ein Fahranfänger mit seinem BMW bei Langensendelbach überschlagen. Der 19-Jährige fuhr am Morgen auf der Kreisstraße von Langensendelbach in Richtung Bräuningshof. In einer Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto schleuderte über eine angrenzende Wiese und prallte gegen einen Baum. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro.