19-jähriger Radfahrer übersieht BMW

Als ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Sonntagmittag die Kreisstraße zwischen Burk und Hausen überqueren wollte, um auf dem gegenüberliegenden Fahrradweg weiterzufahren, hat er eine von links kommende 71-jährige BMW-Fahrerin übersehen. Diese erkannte die Situation, bremste und wich nach rechts aus, konnte aber einen leichten Anstoß am Hinterrad des 19-Jährigen nicht mehr verhindern. Dieser schaffte es noch über die Fahrbahn und stürzte schließlich. Er wurde hierbei nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.