19-Jähriger legt sich auf die Gleise

Aufgrund eines bestehenden Hausverbots ist am Mittwochmittag ein 19-Jähriger am Bahnhof Gosberg des Zuges verwiesen worden. Auf der Rückfahrt von Ebermannstadt nach Forchheim musste der 46-jährige Triebfahrzeugführer den Zug stark abbremsen, da sich der junge Mann auf die Gleise gesetzt hatte und dann auch hinlegte. Beim Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Forchheim war er nicht ansprechbar und hyperventilierte, so dass er vom Rettungsdienst ins Klinikum Forchheim gebracht werden musste. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizei durchgeführt. pol