19-Jähriger kommt von der Straße ab

Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein Autofahrer am Donnerstag bei Adlitz (Kreis Erlangen-Höchstadt) von der Straße abgekommen und durch einen Wassergraben gefahren. Gegen 17.30 Uhr war der 19-jährige Erlanger mit seinem Auto die Staatsstraße 2242 von Langensendelbach kommend in Richtung Adlitz gefahren. Das Fahrzeug kam nach dem Unfall stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 19-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden nicht verletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige offenbar Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Daher wurde ihm in der Polizeiinspektion Erlangen-Land eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. pol