19-Jähriger ist immer auf Zigaretten aus

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt an der Nürnberger Straße ein 19-Jähriger beim Klauen erwischt. Der Heranwachsende hatte Zigaretten mitgehen lassen und war dabei vom Verkaufspersonal beobachtet worden. In der Folge stellte sich dann heraus, dass der Dieb seit Freitag bereits zwei weitere Mal in dem Markt zugeschlagen hatte. Auch dabei erbeutete er Zigaretten. Die Polizei Neustadt wurde informiert und hat nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol