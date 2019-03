19-Jähriger hatte Motorrad verändert

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Motorradfahrers im Stadtgebiet Forchheim am Mittwochabend haben die Polizeibeamten festgestellt, dass sich dessen Motorrad in einem nicht vorschriftsmäßigen Zustand befand. So wurden unter anderem die Kennzeichenhalterung und die Auspuffanlage verändert. Zudem war der Termin zur Hauptuntersuchung seit mehreren Monaten abgelaufen. Der 19-Jährige hat sich wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung zu verantworten. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.