19-Jähriger erhält mehrere Anzeigen

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr hat ein 19-jähriger Eckentaler den Wagen seiner Mutter beschädigt, flüchtete dann zunächst zu Fuß, stieg dann jedoch in sein Auto und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Hierauf gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen rücksichtslosen Autofahrer in Eckenhaid ein. Kurz darauf stellte eine Polizeistreife ein Unfallfahrzeug im Kreisverkehr bei Herpersdorf fest. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den 19-jährigen Mann, welcher zuvor aus Eckenhaid geflüchtet war. Mitteilungen zufolge war der Mann zuerst mehrfach mit quietschenden Reifen um den Kreisverkehr und dann auf den Radweg gefahren. Hierbei überfuhr er ein Verkehrszeichen und kam noch vor einem dort stehenden Passanten zum Stehen. Bei der Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten wollte der 19-jährige flüchten und widersetzte sich der Festnahme, wodurch ein Polizeibeamter verletzt wurde, der nicht mehr dienstfähig war. Den 19-jährigen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.