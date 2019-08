19-Jähriger bleibt bei Autobahn-Crash unverletzt

Riesenglück und einen Schutzengel noch dazu hatte ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach Mitternacht. Der junge Mann war auf der Autobahn zwischen Scheßlitz und dem Bamberger Kreuz unterwegs, als er wegen eines Defekts an der Lenkung seines über 30 Jahre alten VW nach rechts von der Fahrbahn abkam, in die Außenschutzplanke krachte und sich mit seinem Pkw am Seitenstreifen überschlug. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus seinem total beschädigten Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Foto: Merzbach/News5