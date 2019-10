19-Jähriger bespuckt Polizeibeamten

Unbekannter verkratzt geparkten Audi Am Mittwochabend wurde Am Kranen die rechte Fahrzeugseite eines geparkten blauen Audi A 2 zerkratzt. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschade von etwa 1000 Euro. Am Freitag kurz nach Mitternacht wurde die Polizei ins Ankerzentrum gerufen, weil dort ein 19-Jähriger randalierte. Der junge Mann war uneinsichtig und musste von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Als er in einen Haftraum gebracht werden sollte, bespuckte er einen eingesetzten Polizeibeamten, weshalb sich der 19-Jährige wegen Beleidigung verantworten muss. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Auf dem Universitätsparkplatz in der Feldkirchenstraße wurde am Donnerstag zwischen 9.45 und 11.45 Uhr ein geparkter BMW an der vorderen rechten Autoseite angefahren. Obwohl an dem Wagen Sachschaden von etwa 1500 Euro angerichtet wurde, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Unfallfahrer wurde schnell ermittelt Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Autofahrer in der Brennerstraße einen Lichtmast an und beging Unfallflucht. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der 40-jährige Fahrer schnell von der Polizei ermittelt werden. E-Bike wechselt den Besitzer Am Mittwochmittag zwischen 12 und 13.30 Uhr wurde am Bahnhof ein E-Bike der Marke Zündapp gestohlen. Das Fahrrad und hat einen Zeitwert von etwa 1000 Euro. Hauswand mit Graffiti besprüht An der Oberen Mühlbrücke wurde zwischen dem 9. und 10. Oktober eine Hauswand mit dem Schriftzug "WES" besprüht. Der oder die Unbekannten richteten Sachschaden von etwa 250 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise. Einkauf kommt teurer als gedacht Während am Donnerstagnachmittag eine Kundin eines Supermarktes in der Forchheimer Straße an der Selbstzahler-Kasse ihre Waren bezahlte, wurde aus ihrer Einkaufstasche, die im Einkaufswagen stand, die Ledergeldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Ausweispapieren gestohlen. pol