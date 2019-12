19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Eine 19-iährige Autofahrerin hat sich am frühen Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2274 zwischen Breitbrunn und Ebelsbach mehrmals mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die Frau aus dem Landkreis Bamberg war kurz nach Breitbrunn auf Höhe der Finkenmühle mit ihrem VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Pkw kollidierte mit einem Baum, überschlug sich anschließend mehrmals und blieb erst nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegen. Auf der gesamten Fahrbahn befanden sich Trümmerteile. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und vorsorglich ins Haßfurter Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Staatsstraße musste zeitweise durch die Freiwillige Feuerwehr Breitbrunn gesperrt werden.