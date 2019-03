19 bewältigen das Basismodul

19 Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Bereich Heroldsbach, Hausen, Hallerndorf und Bräuningshof haben gemeinsam das Basismodul der modularen Truppausbildung (MTA) in Hausen abgeschlossen. Mit der MTA hat Bayern ein zukunftweisendes Modell für die Ausbildung der freiwilligen Feuerwehren entwickelt.

Ziel der MTA ist eine Truppausbildung, die mit der Qualifikation Truppführer abschließt und modular aufgebaut ist, so dass sie jeder Feuerwehr, unabhängig von deren Ausstattung, gerecht wird.

Der Lehrgang wurde durch die Kreisbrandinspektion Forchheim organisiert. Die Kommandanten und Ausbilder der Ortsfeuerwehren der Gemeinde Heroldsbach und Hausen unterstützen die Ausbildung, die zum dritten Mal in dieser Art gemeinschaftlich angeboten wurde. Die praktische Prüfung bestand aus vier Einzelaufgaben, davon verbindlich einer Einzelaufgabe aus dem Bereich Funk. In den Einzelaufgaben zeigt der Teilnehmer die Grundtätigkeiten ("handwerkliches Können") in Standardsituationen.

Nach der jetzt bestandenen Prüfung können die Teilnehmer sowohl am Ausbildungs- und Übungsdienst als auch im Rahmen der Vorgaben des Bayerischen Feuerwehrgesetzes an Einsätzen teilnehmen und so Erfahrungen sammeln.

Die Prüfung wurde durch den Kreisbrandinspektor Johannes Schmitt und die Kreisbrandmeister Dietmar Willert, Willi Hofmann und Harald Kraus in Hausen abgenommen. Kreisbrandrat Oliver Flake und Kreisbrandinspektor Johannes Schmitt freuten sich über die hervorragenden Ergebnisse der einjährigen Ausbildung. red