19.9. Referat über Johannes Bosco

"Ein Typ, der niemals aufgab" - so heißt eine Veranstaltung in der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Seit genau 100 Jahren sind die Salesianer Don Boscos in Bamberg eine feste Institution. Generationen von Priestern und Brüdern haben Kinder und Jugendliche begleitet und sich dabei am Ideal ihres Ordensgründers Johannes Bosco orientiert. Mit Bildern und einer Lebensbeschreibung möchte P. Dieter Putzer SDB den Ordensgründer dem Publikum näherbringen. Der Vortrag beginnt heute um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10. red