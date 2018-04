Die Vorsitzende des "IG"-Heimatpflegevereins Willmersreuth, Cornelia Krauß, berichtete in der Hauptversammlung im Bürgergemeinschaftshaus, dass die Räumlichkeiten der Willmersreuther Gemeinde-Stuben an 96 Tagen von den örtlichen Vereinen und der Kirchengemeinde genutzt würden. Zur Bewältigung dieser Veranstaltungen wurden von 97 Mitgliedern insgesamt 1806 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Die Vorsitzende bedauerte sehr, dass einige ältere Landfrauen aus dem Küchenbereich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr voll einsatzfähig sind.

Auf "IG"-Empfehlung zeichnete Landrat Klaus Peter Söllner sieben Mitglieder der "IG" mit der Ehrenamtskarte in Gold aus.

Bei einem Gespräch zwischen "IG"-Vorstand und Bürgermeister Robert Bosch über eine notwendige Neueindeckung des Daches und eine Verbesserung der Heizungsanlage - auch hinsichtlich der gemeindlichen Wohnung im ersten Stock - wurde eine vernünftige Lösung gefunden.

Unter Beifall übergab Vorsitzende Cornelia Krauß für 25 Jahre ununterbrochenes Osterkronenschmücken an Christa Sagner, Maria Schuberth und Erika Krauß eine Blumenschale. Die "IG"-Vorsitzende selbst konnte auf 25 Jahre Vorstandsarbeit (davon sieben Jahre als Vorsitzende) zurückblicken.

Dem Protokollbericht folgte der Finanzbericht durch Kassier Ralf Schuberth. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für das Gebäude konnten keine Gewinnanteile für die Mitgliedsträger ausgezahlt werden. Die von den Kassenprüfern vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig angenommen.

Bürgermeister Robert Bosch sprach von großartigen Verdiensten der "IG" für die Allgemeinheit. Klaus-Peter Wulf