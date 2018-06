18-Jähriger steckt Geld aus Bankautomat ein

pol



Bereits am 28. Mai hatte eine 82-jährige Rentnerin am Geldautomaten einer Bank in der Hauptwachstraße 250 Euro im Ausgabeschacht liegen lassen. Dies nutzte ein bis jetzt unbekannter, junger Mann aus und steckte die Geldscheine ein, als die Geschädigte noch im Vorraum der Bank war. Die Tat wurde jedoch durch die in der Bank angebrachte Videokamera aufgezeichnet. Nach Auswertung der Daten konnte nun der 18-jährige Beschuldigte ermittelt werden. Die Anzeige wegen Diebstahls wird gegen ihn erstellt.