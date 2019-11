18-Jähriger produziert Blechsalat

Die Unachtsamkeit eines 18-jährigen BMW-Fahrers führte zu einem Unfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Siedlerstraße in die B 470. Der 18-Jährige wollte von der Siedlerstraße nach links auf die B 470 in Richtung Forchheim einfahren, übersah dabei aber den Opel eines 24-Jährigen, der von links aus Richtung Forchheim kam. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Verletzt wurde niemand.