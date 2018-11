18-Jähriger geht auf 14-Jährigen los

Am Sonntagabend ist es gegen 20.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Forchheim gekommen. Hierbei trat ein 18-Jähriger gegen das Fahrrad des 14-jährigen Geschädigten, welches hierauf zu Boden fiel. Anschließend sprang der Täter noch auf das Vorderrad, welches hierbei beschädigt wurde. Im Anschluss wollte der 18-Jährige seinen Kontrahenten noch mit Faustschlägen traktieren, was durch anwesende Jugendliche unterbunden werden konnte.