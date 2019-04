18-Jähriger fährt Auto an und flieht

Ein 18-jähriger Golffahrer parkte am Montag gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße rückwärts aus und touchierte dabei einen dort parkenden Audi A6. Anschließend stieg der Unfallverursacher aus, begutachtete beide Fahrzeuge und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Dabei wurde er vom Besitzer des angefahrenen Pkws beobachtet. Die herbeigerufene Polizei konnte den Fahrer schnell ermitteln.