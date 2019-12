Forchheim vor 18 Stunden

18-Jähriger fährt auf Audi auf

Am Montagnachmittag ist ein 18-jähriger VW-Polo-Fahrer an der Kreuzung Theodor-Heuss-Allee/Bayreuther Straße in Forchheim auf einen 50-jährigen Audifahrer aufgefahren. Der Unfallverursacher wurde mit ...