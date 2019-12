18-Jährige wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Sonntagnachmittag. Die junge Frau fuhr gegen 15.40 Uhr auf der Staatsstraße von Nordhalben kommend in Richtung Steinwiesen. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Beim Gegenlenken übersteuerte sie und prallte anschließend gegen einen links neben der Fahrbahn befindlichen Baum. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.