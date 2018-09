18-Jährige weicht Tier aus: Totalschaden

Als eine 18-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 1 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der Hauptstraße in Marloffstein (Kreis Erlangen-Höchstadt) fuhr, überquerte ein schwarzes Kleintier die Fahrbahn und die Fahrerin wich blitzartig aus. Dem Tier passierte dabei nichts. Allerdings verlor die 18-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und stieß frontal gegen eine Mauer rechts neben der Fahrbahn. Die Fahrerin blieb zwar unverletzt, aber am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert werden, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land am Freitag berichtete. pol