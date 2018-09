Oberschleichach vor 15 Stunden

18-Jährige touchiert ein Verkehrszeichen

Bei einem Wendemanöver um eine Verkehrsinsel in der Steigerwaldstraße in Oberschleichach touchierte eine 18-Jährige mit ihrem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und verbog dieses leicht. An ihrem Fahrzeug e...