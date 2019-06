In der Autobahnanschlussstelle Forchheim-Süd ist am Dienstagmittag eine 18-jährige Motorradfahrerin alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Sie hatte zuvor überreagiert und sich verbremst, als sie zu spät bemerkte, dass das vor ihr fahrende Auto seine Geschwindigkeit verringert hatte. Durch den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von circa 500 Euro.