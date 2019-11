18 Euro für den guten Schulstart

In viele glücklich strahlende Kinderaugen blickten im Januar Mitglieder des Michelauer Partnerschaftskomitees zum Abschluss ihres Besuchs im Partnerdekanat des Eastern Districts der Meru Diözese in Tansania: Gerade noch rechtzeitig vor dem Rückflug waren aus der Heimat die neuen Schulrucksäcke für Erstklässler eingetroffen. Die Gäste ließen es sich nicht nehmen, etliche der markanten lila Ranzen selber an die Schulanfänger zweier Grundschulen zu verteilen.

Seit zehn Jahren versorgen die im Evangelisch-Lutherischen Dekanat gepackten 1500 Rucksäcke die ABC-Schützen mit den notwendigen Materialien: vom Radiergummi über Stifte und Hefte bis hin zu Handtuch, Teller und Becher für die Schulspeisung. 18 Euro kostet so ein Rucksack, inklusive Transport- und Zollkosten. Jahr für Jahr fanden sich neben den Sponsoren auch viele Helfer, die erst die Rucksäcke bestückten und sie dann platzsparend in Bananenkisten für die Fracht verstauten.

In diesem Jahr werden erstmals im Dekanat keine Rucksäcke mehr gepackt. Beim Besuch der Michelauer Delegation diskutierten die Partner, ob die Rucksäcke nicht zukünftig weiter aus Deutschland finanziert, aber in Tansania beschafft und bestückt werden können. Zum einen fallen die Kosten für Transport und Einfuhr fort, zum anderen soll der Handel vor Ort unterstützt werden. In diesem Winter probieren die Verantwortlichen den neuen Ablauf. Um den Schulanfängern zu den Rucksäcken und somit zu einem guten Start zu verhelfen, müssen die notwendigen Geldmittel nach Tansania geschickt werden. Und so werden auch weiterhin die Rucksäcke mit 18 Euro pro Stück finanziert. Entsprechende Spenden nehmen alle Kirchengemeinden des Dekanats Michelau entgegen. Gern kann dort auch der Muster-Rucksack angeschaut werden.

Überweisungen sind auch direkt an das Spendenkonto der Schulrucksack-Aktion möglich (Evang.-Luth. Dekanat Michelau, IBAN: DE 43 7835 0000 0000 1002 71, BIC: BYLADEM 1COB). "Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie ein nachhaltiges Projekt", wirbt Dekanatsmissionspfarrer Andreas Neeb (Gemünda).

Ob sich die Umstellung rechnet, werde sich zeigen. Zwar fallen Kosten weg, andererseits ist die Beschaffung der Rucksäcke in Tansania teurer. Eventuelle anfallende finanzielle Überschüsse fließen in die Bildungsarbeit der Partnerschaft.

Einen ersten Muster-Rucksack hatte Dekan Anathe Pallangyo im Januar in Tansania bereits präsentiert.

Letztes Mal verliehen nochmals die gespendeten lila Taschen aus Deutschland den oft tristen Klassenräumen Farbe. Mit Klatschen und Ständchen bedankten sich die Jungen und Mädchen für die Spende. Anschließend mussten die "Mzungos" (Hellhäutigen) viele kleine Hände drücken. "Die Schulrucksack-Aktion ist Hilfe, die ankommt", fasst es Neeb zusammen.