18 200 Briefe für die Stichwahl

Alle Hände voll zu tun hatten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den letzten Tagen vor dem Wochenende. Erstmals in der Geschichte der Stadt wird am 29. März eine Bürgermeister-Stichwahl komplett über die Briefwahl abgewickelt. 18 200 Briefe wurden verfasst, denn so viele Wähler hat Herzogenaurach. Bis zur Mittagsstunde waren sie versandfertig - von Bürgermeister German Hacker im Foto festgehalten. In den Briefen sind ein Wahlschein enthalten sowie der Stimmzettel, ein Kuvert für diesen, und das Rücksendekuvert. Außerdem liegt eine Anleitung bei. Bürgermeister Hacker hatte für seine Mitarbeiter ausdrückliches Lob für das große Engagement parat. Foto: Stadt