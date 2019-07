Bei einem Unfall im Kieferndorfer Weg am Sonntag ist ein Gesamtschaden von rund 18 000 Euro entstanden. Laut Polizei wollte ein 60-Jähriger von der Veit-Stoß-Straße über den Kieferndorfer Weg in die Lukas-Cranach-Straße fahren. Er übersah dabei das Auto einer 55-Jährigen, die auf dem Kieferndorfer Weg ortsauswärts fuhr. An beiden Autos entstand bei der Kollision Totalschaden, die Frau wurde am Arm leicht verletzt und daher ins Krankenhaus gebracht. Foto: Britta Schnake