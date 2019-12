18 000 Euro für Ehrenamt und Umweltbildung

Anlässlich der 26. Bamberger Wirtschaftstage hat die Sparkasse Bamberg aus ihrer "Stiftung der Bamberger Wirtschaftstage" 18 000 Euro an soziale Projekte aus dem Bereich "ehrenamtliche Helferkreise" und an Projekte der Umweltbildung in der Region Bamberg übergeben. Jeweils 1500 Euro erhalten das Awo Sozialnetz, die Professionelle Sozialarbeit e.V., die Kleiderkammer des Bayerischen Roten Kreuzes Kreisverband Bamberg, der St. Vinzenzverein Bamberg, der Männerschuppen des Diakonievereins Bamberg, die LBV-Umweltstation Fuchsenwiese und der Schulbauernhof Heinershof e.V. in Stolzenroth. 7500 Euro gehen an einen Fonds für Nachbarschaftshilfen und Fahrdienste, den das Landratsamt Bamberg einrichten wird.

Bereits zum 26. Mal hat die Sparkasse Bamberg die Wirtschaftstage als Plattform für den Austausch von Unternehmern und Wirtschaftsvertretern organisiert. Am ersten Abend gab die Journalistin Antonia Rados spannende Einblicke in ihren Alltag als Kriegsreporterin. Am zweiten Abend begeisterte der Bergsteiger und Extremkletterer Thomas Huber das Publikum. red