177 neue Hotspots an der Uni

Die Besucher der Friedrich-Alexander-Universität können jetzt noch leichter im Internet surfen. Denn die 177 neuen, kostenlosen Bayern-Wlan-Hotspots könne jedermann nutzen, "egal ob er dort studiert, arbeitet oder an der Uni einfach zu Gast ist", gibt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bekannt. Man sei damit nicht mehr auf ein teures oder eng begrenztes Datenvolumen des Handys angewiesen. "Das Bayern-Wlan gibt es rund um die Uhr, es ist ohne Begrenzung und - nicht nur dank eines aktuellen Jugendschutzfilters - auch in punkto Sicherheit auf dem modernsten Stand", sagte Füracker weiter.

Der Freistaat Bayern soll bis 2020 mit einem engmaschigen Netz von 20 000 kostenfreien Hotspots überzogen werden. Im Fokus stehen Bildungs- und Forschungsstandorte, Kommunen, touristische Highlights, Behörden und der öffentliche Personennahverkehr. An der FAU wurde der zweite Ausbauschritt abgeschlossen, so dass jetzt insgesamt 360 Hotspots zur Verfügung stehen.

Perspektivisch sollen an den Universitätsstandorten in Erlangen und Nürnberg insgesamt 1700 solcher Punkte installiert werden. "Gerade an Universitäten ist ein schneller, drahtloser Internetzugang für alle Besucher eine Grundvoraussetzung. Dabei muss die Verbindung stets sicher, zuverlässig und unkompliziert sein", betonte Füracker.

Der Einstieg in das freie Wlan ist leicht: Jeder Hotspot heißt "@BayernWLAN". Es sind keine Passwörter und keine Anmeldedaten erforderlich, eine Registrierung ist nicht nötig, der Jugendschutz ist durch Filter garantiert. red