175 Geschenktaschen für Kinder von Tafelkunden

Kürzlich überreichte der Lions-Club Lichtenfels mit dem Präsidenten Uwe Fischer, dem Vizepräsidenten und Vorsitzenden des Lions-Club-Fördervereins, Walter Mackert, sowie dem Mitglied Michael Limmer an die Projektleiterin der Lichtenfelser Tafel plus, Diplom-Sozialpädagogin Stefanie Renner, und an die weitere Mitarbeiterin des Diakonischen Werks, Diplom-Sozialpädagogin Gisela Berner, 175 Geschenktaschen für die Kinder der Tafelberechtigten im Gesamtwert von 1750 Euro.

Man habe es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die Hilfe benötigen, zu unterstützen und damit einen Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft zu leisten, betonte der Lions-Präsident. Er sei sehr angetan vom ehrenamtlichen Engagement der Tafelmitarbeiter.

Leckereien und Obst

Der Lions-Club unterstütze regelmäßig Kinder und wolle auch diesmal wieder, wie stets seit der Gründung der Tafel, die Kinder der hilfsbedürftigen Menschen, die die Tafel in Anspruch nehmen, wenige Tage vor Weihnachten mit einem Präsent erfreuen, das unter anderem weihnachtliche Leckereien und Obst enthalte, unterstrich Walter Mackert. Stefanie Renner und Gisela Berner bedankten sich herzlich im Namen der Kinder für diese großherzige Spende.

