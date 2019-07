17 neue Schulsanitäter

Nach Abschluss der Ausbildung in Erster Hilfe und zusätzlicher Prüfung in Theorie und Praxis, in Verbindung mit realistischer Unfalldarstellung konnten erneut 17 Schüler in die Schulsanitätsdienstgruppe der Maximilian-von-Welsch Schule in Kronach aufgenommen werden. Sie bekamen aus der Hand von Konrektor Matthias Klinke ihre Zertifikate überreicht.

Dienst in den Pausen

Neben der Sanitätsbetreuung bei verschiedensten Veranstaltungen übernehmen die Jugendlichen täglich in den Pausen den Sanitätsdienst. Weiterhin steht am Vormittag jeweils ein kleineres Team, mit Funkgeräten ausgestattet, während der Unterrichtszeit bereit, um schnell Erste Hilfe leisten zu können oder erkrankte Mitschüler bis zur Weiterversorgung zu betreuen.

Neue Funkgeräte

Für die diensthabenden Sanitäter wurden gleichzeitig wieder neue Funkgeräte angeschafft, die im gesamten Schulgebäude sowie im Freigelände einen optimalen Empfang bieten. Ausbilderin Ina Esser freut sich zusammen mit der Schulleitung über das Engagement der jugendlichen Helfer. hs