17-Jähriger verletzt sich schwer

In einer Rechtskurve der Kreisstraße BA 12 zwischen Teuchatz und Tiefenhöchstadt geriet am Montagabend ein 17-Jähriger mit seinem Zweirad - offenbar ohne Fremdbeteiligung - ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte über die Straße in den Graben. Mit schweren Verletzungen musste er ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Foto: News5/Merzbach