17-Jähriger prallt gegen Auto

Ein junger Kleinkraftradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag schwer verletzt worden. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit.

Eine 32-jährige Frau war am Mittwochvormittag mit ihrem Opel auf dem Weg zur Arbeit nach Bamberg. Sie fuhr auf der Staatsstraße 2206 von Unterwohlsbach in Richtung Froschgrund. An der Auffahrt zur Bundesstraße 4 hielt sie als Linksabbiegerin zunächst an. Ihr kamen zu diesem Zeitpunkt zwei Pkw entgegen, welche ebenfalls in Richtung Coburg auf die B 4 abbogen. Direkt hinter den beiden Fahrzeugen wollte die Opel-Fahrerin anschließen. Dabei übersah sie jedoch, dass direkt hinter dem hinteren Pkw ein Zweirad folgte. Der Fahrer des Kleinkraftrades war geradeaus in Richtung Oeslau unterwegs. Er stieß mit seiner Simson frontal gegen den Opel und wurde übers Dach auf die Fahrbahn geschleudert. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Sonneberg erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. red