17-Jähriger mit Ecstasy unterwegs

Bei einer Kontrolle wurde die Polizei am Montag um 2.15 Uhr bei einem 17-Jährigen in der Franz-Marschall-Straße fündig. Die Beamten fanden ein Druckverschlusstütchen mit einer geringen Menge grünem Pulver. Der junge Mann gab an, dass es sich um Ecstasy handelt, was eine Überprüfung bestätigte, so die Polizei. pol