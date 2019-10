17-Jähriger leicht verletzt

Mit leichteren Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen brachte der Rettungsdienst am Montag um 18.15 Uhr einen 17-Jährigen nach einem Verkehrsunfall zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme des Coburger Klinikums. Der Fahrer eines Leichtkraftrades hatte in der Viktoriastraße einen verkehrsbedingt wartenden BMW übersehen. Er fuhr auf diesen auf und stürzte. Am Zweirad und am Pkw entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Die Coburger Polizei-Inspektion ermittelt gegen den 17-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol