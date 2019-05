Am Sonntagabend ist ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße FO 41 (Ebermannstadt - Drosendorf) in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte und rutschte gegen die Leitplanke. Der Fahrer, der in Richtung Drosendorf unterwegs war, blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.