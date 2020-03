17 Jacken für die Jugendwehr

Sehr zur Freude der Jugendfeuerwehr wurden kürzlich 17 neue Überjacken am Feuerwehrhaus überreicht. Bereits im Mai 2019 übergaben die Unabhängigen Bürger Marktzeuln anlässlich der Einweihung des neuen Löschfahrzeuges eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die Jugendfeuerwehr. Wie bekannt, spendeten die Gemeinderätinnen und -räte der Unabhängigen Bürger Marktzeuln ihr gesamtes Sitzungsgeld für die Jugendarbeit in Marktzeuln. Dazu kommt jedes Jahr noch der Erlös aus dem beliebten Weißwurstessen. Foto: Horst Habermann