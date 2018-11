17 620 Jahre bei der IG Metall

Die IG Metall Geschäftsstelle Bamberg ehrte bei ihrer Jubilarfeier langjährige, treue Mitglieder und bedankte sich für die jahrzehntelange Treue zu "ihrer" Gewerkschaft. 450 Kolleginnen und Kollegen wurden in diesem Jahr eingeladen, um sie im festlichen Rahmen des Welcome Hotels für 25, 40, 50, 60 und sogar 70 Jahre Mitgliedschaft auszuzeichnen.

Matthias Gebhardt, 1. Bevollmächtigter der IG Metall in Bamberg, freute sich über die rege Teilnahme der zu ehrenden Mitglieder und dankte ihnen im ersten Schritt für 17 620 Jahre Mitgliedschaft, wovon alleine 910 Mitgliedsjahre auf die langjährigsten anwesenden Gäste, die "70er Jubilare", entfielen.

Als Repräsentant für die Stadt Bamberg nahm Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) in Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Starke am Festakt teil, für den Deutschen Gewerkschaftsbund überbrachte Regionsgeschäftsführer Matthias Eckardt die Grußworte an die zu Ehrenden.

Im weiteren Programm führte der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Geschäftsstelle Bam-berg, Martin Feder, in einem anschaulichen Streifzug durch die Eintrittsjahre der Jubilare, was sich von den Proteststreiks gegen Nahrungsmittelknappheit in Bayern, Baden Württemberg und Niedersachsen im Jahre 1948 bis zur Verkürzung der Arbeitszeit auf damals 36 Stunden in der Metall- und Elektroindustrie im Jahre 1993 erstreckte.

Mittlerweile etabliert hat sich auch das anschließende Couchgespräch, bei welchem in diesem Jahr die Kollegen Günther Heusinger und Werner Freibott, welche auf 40 Jahre IG Metall- Mitgliedschaft zurückblicken können, von ihrer Anfangszeit im Berufsleben und den gewerkschaftlichen Entwicklungen aus ihrer Sicht berichteten.

Alle Jubilare erhielten als Dank und Anerkennung eine Urkunde, eine Anstecknadel sowie ein Präsent.

Auch heuer fand das anschließende Beisammensein in lockerer Atmosphäre großen Anklang, bietet es doch die Gelegenheit, über "alte Zeiten" zu sprechen. Ein besonderes Schmankerl bot ein langjähriges Mitglied, in dem es spontan das wohl bekannteste Lied der deutschen Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg - "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" - anstimmte und der gesamte Festsaal mit einstimmte. red