17 000 Euro Zuschuss für Musikfestival

Der Kulturfonds Bayern investiert im Jahr 2019 knapp eine Million Euro in über 80 kulturelle Projekte. Das geht aus einer Pressemitteilung des bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst hervor. Mit 17 100 Euro wird das Kempff-Festival in Thurnau gefördert.

Die in dieser ersten Runde bewilligten Fördermittel aus dem Kulturfonds bewegen sich in einem Rahmen bis maximal 25 000 Euro. Anträge mit einer höheren Fördersumme werden in den kommenden Wochen auf Vorschlag von Minister Sibler durch den Ministerrat mit Billigung des Haushaltsausschusses beschlossen. Dafür ist voraussichtlich bis Ende Mai mit einer Entscheidung zu rechnen.

Seit 2017 in Thurnau

Das Wilhelm-Kempff-Festival gibt es seit 2017 in Thurnau. 2016 hatte es aus Anlass des 25. Todestags des Musikprofessors ein Konzert in Wernstein gegeben, 2017 dann ein Auftaktkonzert für das Festival in Thurnau, wo Kempff von 1944 bis 1955 im dortigen Schloss gelebt hatte. Künstlerischer Leiter des Festivals ist der Pianist Ingo Dannhorn.

Das wird auch gefördert

Unter anderem gefördert werden in Oberfranken auch der Bau einer stationären Freilichtbühne des Fränkischen Theatersommers in Kutzenberg (16 500 Euro) und vier Projekte in Bayreuth (Kunstaustausch zwischen der chinesischen Provinz Yunnan und Franken des Kunstvereins, Sonderausstellung "Denken in Bildern" der Stadt, Sonderkonzert für Kinder und Familien "Peter und der Wolf" der Gesellschaft der Kulturfreunde sowie die Archivierung und Zugänglichmachung der Sammlung der Bernd-Mayer-Stiftung - Gesamtsumme 34 000 Euro). red