17 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Ein Gesamtschaden von 17 000 Euro entstand an den Pkws, die am Donnerstagmittag an einem Auffahrunfall zwischen Limbach und Sand beteiligt waren. Ein 35-jähriger Skoda Fabia-Fahrer befuhr um 12.14 Uhr die Staatsstraße 2277, von Limbach kommend, in Richtung Sand und wollte nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Eine hinter ihm fahrende 52-Jährige bremste deshalb ihren Opel bis zum Stillstand ab. Ein in gleiche Richtung fahrender 61-jähriger Ford-Galaxy-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seiner Front in den rechten Heckbereich des Opels. Der Opel wurde durch den Aufprall auf den Skoda geschoben. Der 61-Jährige versuchte, nach links auszuweichen, und fuhr in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 34-jährige Multivan-Fahrer versuchte seinerseits, nach rechts in den dortigen Feldweg auszuweichen. Der Ford Galaxy und der VW Multivan streiften sich jedoch.

Bei dem Unfall erlitt die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen.