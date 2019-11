166 zusätzliche Radabstellplätze in der Gereuth

Der Ausbau der Stellplätze für Fahrräder im Rahmen der Kampagne "Fahrradstadt Bamberg" geht voran. In diesem Jahr sind weitere Standorte in Stadtteilzentren und dicht bebauten Wohngebieten dazu gekommen. Dank einer Aktion der Stadtbau GmbH Bamberg wurden nun im Stadtteil Gereuth quasi "auf einen Schlag" mit 83 Radbügeln 166 neue Abstellplätze für Zweiräder geschaffen.

Laut Stadtbau waren die vorher im Viertel vorhandenen Bügel nicht ausreichend und vor allem wegen der kurzen Einspannlänge der Felgen gefährlich. Zudem seien in der Gereuth immer wieder unsachgemäß abgestellte Fahrräder und die damit verbundene Behinderungen bemängelt worden.

Um die 160 neuen Fahrradstellplätze zu schaffen, arbeiteten das Stadtplanungsamt und die Stadtbau in diesem Frühjahr Hand in Hand. Bei einem gemeinsamen Rundgang mit Stadträtin Karin Gottschall wurden zwischen Mohn- und Kornstraße zwölf Standorte festgelegt, an denen eine Erweiterung der bestehenden Fahrradständer sinnvoll wäre.

Jetzt haben Fahrradfahrer am Spielplatz im Distelweg, an verschiedenen Standorten in der Gereuthstraße und in der Mohnstraße die Möglichkeit, ihr Fahrrad sicher anzuschließen, so die Stadtbau. Damit gibt es im Stadtgebiet im öffentlichen Straßenraum rund 140 Standorte mit etwa 970 Fahrradbügeln, an denen insgesamt 1940 Fahrräder Platz finden. red