166 Blutspender kamen in die Schule

166 Spender, 83 Liter Blut, 30 engagierte und motivierte Helfer, sowie jede Menge Essen und Trinken waren der Grundbaustein eines überaus erfolgreichen ersten Blutspendetages an der Dr.-Wiesent-Fachoberschule "Fränkische Schweiz" in Eggolsheim. Es herrschte durchgehend eine entspannte Atmosphäre und es gab viel positives Feedback zum Verlauf des Tages. Unter dem Motto #SocialApril war der Blutspendetag nur eine von vielen Aktionen, die die Schüler geplant haben.

Voller Erfolg

Die Schülersprecherin Sybille Beiß hatte die Idee, einen Blutspendetag in der Schule zu veranstalten. Daraufhin begannen das Bayerische Rote Kreuz und die stellvertretende Schulleitung Julia Lambert zusammen mit der SMV und der 11. Klasse der Ausbildungsrichtung Gesundheit, diesen zu planen. Ohne eine genaue Vorstellung, wie dieser Tag ablaufen würde, war der Tag dann doch ein voller Erfolg und soll nun einmal im Jahr in den Schulablauf integriert werden.

Die Schüler wurden vom Team des Roten Kreuzes in ihre Aufgaben eingewiesen und halfen sich bei Problemen gegenseitig. So musste der Empfang und die Verpflegung der Blutspender übernommen werden, auch die Registrierung, die Ausgabe aller nötigen Dokumente, die Aufnahme in die Liste der Blutspender und die nötige Einweisung von Erstspendern wurde von fleißigen Schülern übernommen. Auch im Labor konnte dem erfahrenen Team des BRK geholfen werden.

Obwohl es der erste Blutspendetag an der Schule war, erschienen an diesem Tag 166 Blutspender, unter welchen sehr viele Erstspender waren. Erfreulicherweise befanden sich darunter auch viele Schüler, die ihr Engagement zeigten, indem sie auch zur Blutspende beigetragen hatten.

Für viele Menschen ist Spenderblut überlebenswichtig. Täglich werden in Bayern mehr als 2000 Blutspenden benötigt, in Deutschland liegt die Zahl sogar bei 15 000. Durch das Aufteilen in die einzelnen Blutbestandteile kann eine einzige Konserve drei Patienten helfen, wie beispielsweise Krebs-, Herz-, Magen- und Darmerkrankten.

Blutspenden kann jeder ab 18

Ebenfalls wichtig sind die Konserven für die Verwendung bei Straßen-, Sport- und Berufsunfällen. Pro Jahr können Frauen vier Mal Blut spenden und Männer sechs Mal. Ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland ist laut Deutschem Roten Kreuz mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen. "Als ich ein kleines Kind war, war ich schwer erkrankt und selbst auf das Blut anderer Menschen angewiesen. Somit beschloss ich, als ich alt genug war, selbst Blut zu spenden, für Menschen, die es genau wie ich auch einmal brauchen", so eine Spenderin in Eggolsheim.

Blutspenden kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis einschließlich 72 Jahren, der mindestens 50 Kilo wiegt. Nach einem ärztlichen Gespräch und weiterer Untersuchungen, wird die letztendliche Entscheidung getroffen, ob man zu einer Spende in der Lage ist. Ein besonderer Dank geht an alle, die diesen Tag möglich und so erfolgreich gemacht haben.

Auch der Bäckerei-Konditorei Wirth, Edeka-Pfister, der Metzgerei Albert und dem Globus Forchheim gilt ein besonderer Dank, die die Schule und diese Aktion in Form von Sachspenden unterstützt hat.

Klasse GW11