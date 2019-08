Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck auf der Bundesstraße 303 in Höhe der Gemeinde Riedbach wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter war ein VW aus dem Bereich Bad Brückenau. Dieser befuhr die B 303 in Richtung Schweinfurt und wurde bei erlaubten 100 mit 162 Stundenkilometern gemessen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 240 Euro. Dazu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.