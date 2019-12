1600 Euro für Bedürftige

"Mit Büchern Menschen helfen" - das ist das Ziel von Ulla Gräbe, Inhaberin der "Leseinsel" in Ebern. Der Erlös aus dem Bücherflohmarkt von 1600 Euro kommt heuer bedürftigen Senioren zugute. Gerade denjenigen, die im Alter verzichten müssen und denen es oft am Nötigsten fehlt, möchte die Geschäftsfrau eine Freude machen. In Zusammenarbeit mit der Caritas-Sozialstation Haßfurt/Ebern konnte das Vorhaben umgesetzt werden.

Sabine Paeth, Einrichtungsleiterin der Sozialstation, benannte Bedürftige. Und es entstand eine neue Idee: "Nächstes Jahr wird es in Ebern ,Wunschbäume‘ für ältere Menschen geben", freut sich Gräbe auf die nächste Benefizaktion. Unterstützt wird die Aktion von Eberns Seniorenreferentin Isabell Zimmer. red