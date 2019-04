16 schlossen mit der Note Eins ab

Bei der Abschlussfeier der Berufsbildung des IHK- Gremiums Kronach erhielten am Dienstag im Kreiskulturraum Kronach 110 erfolgreiche Absolventen ihre Prüfungszeugnisse. Davon wurden 16 mit Note Eins als Prüfungsbeste ausgezeichnet.

Von den insgesamt 117 Prüflingen haben 110 die Prüfung bestanden, außer den 16 "Einser"-Kandidaten schlossen 57 weitere Absolventen die Prüfung mit Note zwei ab, das ist ein hervorragendes Resultat, freute sich der Gremiumsvorsitzende von Kronach und Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth, Hans Rebhan. Er informierte auch, dass von den 110 erfolgreichen Absolventen 83 aus dem gewerblichen und 25 aus dem kaufmännischen sowie zwei aus kaufmännisch verwandten Berufsbereichen kommen.

Festredner war Lars Holocher, Human Resources Manager (Personalleiter) bei Gerresheimer Tettau GmbH. Er kam von Düsseldorf in den Frankenwald und hat diese Region und ihre Menschen sehr schnell schätzen und lieben gelernt, wie der Rheinländer in seiner sehr emotionalen Ansprache bekannte. Holocher wies die Absolventen auf die Herausforderungen hin, die sie über Jahrzehnte beschäftigen werden, wie ökologische Probleme und rasanter technischer Fortschritt im Rahmen künstlicher Intelligenz. Die jungen Leute werden dies dank ihrer soliden guten Ausbildung, meistern, machte er ihnen Mut.

Er wusste die Absolventen wie auch die Gäste und Ehrengäste in seiner Ansprache mit einem nahezu leidenschaftlichen Plädoyer für die Stärken des Frankenwaldes zu begeistern. Die hochinnovativen Unternehmen mit weltweitem Absatz würden auch in Zukunft Fachkräfte benötigen. Im Frankenwald gebe es Werte, die man gar nicht hoch genug einschätzen könne, sagte er, und verwies auf seine Erfahrungen in anderen Unternehmen und Regionen in Deutschland. Jeder könne sich glücklich schätzen, hier leben und arbeiten zu dürfen. "Haltet das in Zukunft hoch", rief er den Absolventen zu, "lebt den Zusammenhalt und steht zu euren Vereinen." Auch eine sich anschließende lockere Talkrunde mit Hans Rebhan, Gerhard Wunder, Bernd Rebhan und zwei erfolgreichen Absolventen, Lina-Marie Harnisch und Bastian Schneider, war gespickt mit Lob und Selbstbewusstsein über die Stärken der Region. Die Talkrunde leitete Kristina Hofmann, Geschäftsführerin der Firma Delfingen, Marktrodach. Die gelungene und ermutigende Abschlussfeier wurde musikalisch von der Band "Huebnotix" umrahmt.

Die Prüfungsbesten: Christian Bode, Weißenbrunn (Industriemechaniker, Hans Weber Maschinenfabrik Kronach), Sven Daum, Reichenbach (Technischer Produktdesigner, Hans Weber Maschinenfabrik), Melanie Fenzlein, Seßlach (Kauffrau im Einzelhandel, Aldi Kronach). Daniel Geiger, Pressig (Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Loewe Technologies, Kronach), Raphael Heinz, Stadtsteinach (Elektroniker für Informations- und Kommunikationstechnik, Loewe Technologies), Christian Hofmann, Wilhelmsthal (Mechatroniker, Woco Kronacher Kunststoffwerk), Julia Hohner, Kronach (Industriekauffrau, Dr. Franz Schneider Verwaltungs GmbH, Kronach), Johannes Jakob, Steinbach am Wald (Industriemechaniker, Gerresheimer Tettau), Philipp Kießlinger, Tettau (Industriemechaniker, Heinz Glas, Tettau), Daniela Koch, Lichtenfels (Technische Produktdesignerin, M.A.I. innovative Automations- und Montagetechnik, Kronach), Luca Markus, Weidhausen (Mechatroniker, Dr. Schneider Kunststoffwerke, Kronach). Felix Maurer, Stockheim (Industriemechaniker, WALTEC Maschinen, Wilhelmsthal), Dominik Müller, Rödental (Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Loewe Technologies), Marius Peter, Wilhelmsthal (Industriemechaniker, Hans Weber Maschinenfabrik). Bastian Schneider, Wilhelmsthal (Industriemechaniker, Wiegand-Glashüttenwerke, Steinbach am Wald), Antonia Wittmann, Neustadt bei Coburg (Industriekauffrau, Heinrich Geuther Kindermöbel und -geräte, Mitwitz). eh