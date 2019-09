16 Paare tanzten rund um den Kerwasbaum

Das "Maienrausdanzn" war der krönende Abschluss der Kerwa für die Ortsburschen in Untermembach. Diesmal nahmen bei herrlichem Wetter 16 Paare aus den drei Membach-Orten daran teil. Erst zogen die Ortsburschen vom Festplatz mit Unterstützung der Musik in das Dorf, um dort ihre Tanzpartnerinnen abzuholen. An der Spitze wurde der Weidenbuschen vorangetragen, der von den Mädchen mit bunten Bändern geschmückt worden war. Erst am Treffpunkt erhielten die Ortsburschen die geschmückten Schürzen von ihren Tanzpartnerinnen umgelegt.

Zum Festplatz zurückgekehrt, konnten die Paare den Kirchweihbaum umrunden.Auf

einem Tisch befand sich unter einem Tuch der Wecker, der in unregelmäßigen Abständen klingelte. Wer den Buschen gerade in Händen hielt, musste ein Kirchweihlied zum Besten geben. Dazu wurde gelegentlich ein kleiner Spickzettel zu Hilfe genommen. Beim Singen spielten die Teilnehmer auf Ereignisse des vergangenen Jahres an - und hielten vor allem ihr "Memba" hoch. Aufs Korn genommen wurde auch die mangelnde Trinkfestigkeit der Heßdorfer Ortsburschen.

Der Buschen wurde dann nach jeder Runde an das nächste Paar weitergereicht. Die 16 Paare umrundeten auf diese Weise den Kerwasbaum bis zum befürchteten oder auch ersehnten Klingeln des Weckers. Es gewannen eindeutig Hans Geinzer und seine Partnerin Martina Sommerer. Hans Geinzer hatte bereits vor zehn Jahren das "Raustanzen" für sich entschieden. Das Gewinnerpaar bekam eine Schärpe mit der Aufschrift "Raustanzen Untermembach 2019" umgelegt. Manchen Mitwirkenden war dagegen die Erleichterung anzumerken, dass es endlich vorbei war. Denn nach altem Brauch muss der Sieger beim Raustanzen die Mitwirkenden aushalten, was allerdings erst in einiger Zeit der Fall sein wird.

Nach diesen Anstrengungen zogen die Paare dann in das Festzelt, wo Hans und Martina gemeinsam ihre Tanzkünste vor dem Publikum zum Besten gaben. Gemeinsam hatten die Ortsburschen die Organisation der ganzen Kirchweih übernommen. Mit großer Genugtuung konnten sie auf die gelungenen Veranstaltungen zurückblicken: Alle Programmpunkte verliefen wie geplant. maw