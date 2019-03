Herzogenaurach vor 17 Stunden

herzogenaurach.inFranken.de Bei der Hauptversammlung des Herzo-Chores im Liederkranz 1861 Herzogenaurach standen wieder Neuwahlen an.

16 Neuzugänge beim Herzo-Chor

Vorsitzende Ursula Welker gab in ihrem Bericht einen Überblick über die Aktivitäten des Chores in den vergangenen drei Jahren. Höhepunkte waren im Februar 2017 die Ausrichtung des Sängerkreisforums in...