16-Jähriger wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Leichtkraftrads bei einem Unfall, der sich am Freitag gegen 12.55 Uhr ereignete. Der 16-Jährige war auf der Staatsstraße von Lahm in Richtung Effelter unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und anschließend ins Bankett geriet und gegen die Leitplanke stieß. Das Krad schleuderte gegen ein Baum. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Krad entstand Totalschaden. Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.