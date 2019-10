16-jähriger Rollerfahrer stürzt alkoholisiert

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 16-jähriger Rollerfahrer zusammen mit seinem gleichaltrigen Sozius auf der Kreisstraße zwischen Wiesenthau und Kirchehrenbach verunglückt. Durch den Sturz wurden beide leicht verletzt. Sie mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 16-jährige Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten bestätigte dies. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ist die Folge. Am Roller entstand laut Bericht der Polizei Forchheim Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.