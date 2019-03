16-Jähriger klaut Zigaretten

Der Ladendetektiv des Supermarktes am Paradeplatz in Forchheim hat einen 16-Jährigen am Donnerstagnachmittag dabei beobachtet, wie er eine Schachtel Zigaretten im Wert von acht Euro in seine Jackentasche steckte. An der Kasse wollte der Jugendliche lediglich ein Getränk bezahlen und den Laden verlassen. Der Jugendliche wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.