16-Jähriger klaut Tabakerzeugnisse

Am Montagmittag hielt sich ein 16-jähriger Junge in einem Supermarkt in der Oeslauer Straße auf. Er wurde beobachtet, weil er sich bei den Tabakwaren auffällig verhielt. Ein Zeuge erkannte, dass der 16-Jährige Tabakerzeugnisse im Wert von circa 20 Euro in den Ärmel seiner Jacke schob. Am Ausgang des Marktes hielt ein Angestellter den jungen Mann an, nachdem dieser ohne Bezahlung gehen wollte. pol